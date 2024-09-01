«Кристалл» обыграл «Спартак» и стал чемпионом России — 2024 по пляжному футболу

Пляжный футбольный клуб «Кристалл» (Санкт-Петербург) стал чемпионом России 2024 года. В финале команда обыграла московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Кристалла».

Пляжный футбольный клуб «Кристалл» — девятикратный чемпион России и двукратный обладатель Суперкубка России. В 2018 году команда выиграла первый трофей, когда обошла в финале «Локомотив» — 4:3. Второй раз команда победила московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России — 2024 по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу «Кристалла».

Ранее в матче за бронзовые медали чемпионата России «Саратов» обыграл столичный «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу саратовской команды.