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«Поторопился». Президент ФДР — о решении Махмадбекова выступать за ОАЭ

«Поторопился». Президент ФДР — о решении Махмадбекова выступать за ОАЭ
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Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик дал комментарий по поводу решения Махмадбека Махмадбекова сменить гражданство.

«То, что Махмадбек уехал выступать за Эмираты, — это он поторопился. Мое личное мнение, что поторопился. Наверное, это было эмоциональное решение, расстройство, больше эмоции. На мой взгляд, тех условий, которые есть у нашей сборной, нет ни у кого в мире.

Конечно, важно, что ребята приносят результаты и золотые медали своей стране. Они герои здесь. Есть спортсмены, как Зелим Коцоев, который стал сейчас олимпийским чемпионом, родился в России, но он уехал в юном возрасте, до начала СВО. Он уже ассимилировался и принес медали другой стране и себе», — приводит слова Соловейчика «Матч ТВ».

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