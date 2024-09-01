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Александр Власов занял второе место на 15-м этапе «Вуэльты Испании»

Александр Власов занял второе место на 15-м этапе «Вуэльты Испании»
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Российский велогонщик Александр Власов занял второе место на 15-м этапе веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2024. Победителем этапа стал испанец Пабло Кастрильо. Он преодолел дистанцию 143 км за 3:45.51.

Власову 28 лет, в 2021 году он занял четвертое место в зачете веломногодневки «Джиро д'Италия». Спортсмен является победителем чемпионатов России в групповой и индивидуальной гонках.

Напомним, «Вуэльта Испании» проходит с 17 августа по 8 сентября. Соревнования состоят из одного равнинного этапа, пяти среднегорных и восьми высокогорных отрезков. Многодневка завершится в столице Испании Мадриде. В прошлом году победителем соревнований стал американец Сепп Кусс, представляющий команду Jumbo-Visma.

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