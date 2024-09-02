Владимир Путин обвинил Запад и США в политизации спорта и притеснении россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) под влиянием Запада и США грубо попирает олимпийские идеалы и несправедливо относится к российским спортсменам.

— Российским спортсменам запретили участвовать в Олимпийских играх 2024 года под флагом своей страны, тогда как Израиль не подвергся каким-либо ограничениям. Как Вы думаете, в чём причина этого дифференцированного подхода?

— Нынешние руководители Международного олимпийского комитета, действуя по указке коллективного Запада, и прежде всего США, грубо попирают олимпийские идеалы, которые они должны защищать. Вместо борьбы за права спортсменов, за целостность и универсальность олимпийского движения они заняты сохранением собственного статуса, власти и финансового благополучия.

Наших атлетов не допускают к участию в соревнованиях, запрещают национальную символику. Дело дошло до того, что полностью отменяют на между­народных турнирах слова «Россия» и «российский». Всё это откровенно нарушает основополагающие принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять. Именно этим до последнего времени обусловливалась важность открытости и доступности Олимпийских игр для всех без исключения атлетов, невзирая на гражданство, расовую и этническую принадлежность, политические убеждения.

Россия выступает за соблюдение политического нейтралитета спорта, признаёт его большую роль в упрочении гуманитарных связей, выстраивании взаимоуважительного общения, укреплении отношений между государствами и народами в духе мира и добрососедства, равенства и отсутствия дискриминации. Поэтому продолжим идти по пути демократизации спортивного движения, снятия надуманных барьеров и ограничений, расширения форматов национальных и международных спортивных событий, — сказал Путин в интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого приведен на сайте Кремля.

Напомним, ранее многие российские спортсмены не были допущены к Олимпиаде и другим международным соревнованиям в различных видах спорта.