Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что участие трансгендеров* в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт.

«Это вообще несправедливо. Это чушь, бред. Они просто убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», — приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) под влиянием Запада и США грубо попирает олимпийские идеалы и несправедливо относится к российским спортсменам.

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.