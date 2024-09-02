«РК-Спорт» победил в серебряном дивизионе регаты «Ведомости» на ВЭФ-2024

14 корпоративных команд приняли участие в заключительном этапе бизнес-регаты «Ведомости», открывшем программу Спортивных игр Восточного экономического форума во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Победителем золотого дивизиона стала команда Fesco-1. Второе место у яхт-клуба «Море», третье место занял «Петродомус».

Команда спортивной платформы Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» победила в серебряном дивизионе, выиграв две гонки из четырёх. В прошлом году «РК-Спорт» занял второе место в этом же дивизионе.

«Регата показала, как спорт может быть площадкой для неформального общения, объединяя будущих участников Форума и не только. Хочу поблагодарить команду «Ведомости» во главе с Михаилом Нелюбиным за столь яркое и атмосферное спортивное событие. Мы сделали шаг вперёд. Достичь успеха в лодке можно только благодаря слаженной командной работе. Этот фактор является ключевым и для организации Спортивных игр ВЭФ, которые объединят более 20 мероприятий по 10 видам спорта», – сказала капитан команды – руководитель дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

В тройку призеров также вошли команды «Сберстрахование-2» и «Fesco-3».

Этапы бизнес-регаты «Ведомости» этим летом также принимали федеральная территория «Сириус», Санкт-Петербург в рамках ПМЭФ-2024, Калининград и Москва.

Отметим, что в рамках Спортивных игр ВЭФ-2024 также пройдут масштабный Парад Парусов и профессиональная регата в классе platu-25.

Восточный экономический форум-2024 пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Программа Спортивных игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте Форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ: t.me/Sport_Roscongress.