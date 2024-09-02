Расписание Спортивных игр ВЭФ во Владивостоке 3–5 сентября

«Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с программой Спортивных игр Восточного экономического форума, запланированной к проведению 3–5 сентября во Владивостоке.

3 сентября

3 сентября во Владивостоке будет дан старт федеральному проекту «Марафон зарядок», организатором которого является общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Для школьников восьми учебных заведений Владивостока день начнется с зарядки со звёздами спорта. Урок спорта для 1500 детей проведут двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов (бокс) и Яна Егорян (фехтование), олимпийские чемпионы Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Евгений Тищенко (бокс) и Александр Легков (лыжные гонки), призёры Олимпийских игр Раимкуль Малахбеков (бокс) и Дарья Нагорная (спортивная гимнастика).

Зарядку с чемпионами посетят также воспитанники расположенных рядом с ними спортивных секций и дети участников специальной военной операции.

«Марафон зарядок» во Владивостоке включён в программу Спортивных игр Восточного экономического форума.

4 сентября

Участники ВЭФ и жители Владивостока откроют день забегом по острову Русский. Перед стартом на площади у Приморского океанариума разминку для участников проведут звёздные спортсмены — амбассадоры и друзья движения «Здоровое Отечество»: двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Все они также выйдут на старт и пробегут 5 км.

Организаторы забега – спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев». Генеральный партнёр – IT-холдинг Fplus. Официальный партнёр – «Здоровое Отечество».

5 сентября

Спортсмены восьми стран презентуют во Владивостоке новый зрелищный вид «прибрежная гребля». Во Владивостоке выступят гребцы России, Китая, Кубы, Пакистана, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Участниками регаты станут победители чемпионатов мира, Европы, России, Кубка Азии, Панамериканских и Центральноамериканских игр.

Прибрежная гребля – это гонки на лодках с высокими мореходными и скоростными характеристиками. Рассказывать о происходящем на воде в своём ярком фирменном стиле будет ведущий – комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Завершится регата эффектным вечерним гидрофлай-шоу.