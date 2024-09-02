Алиреза Фируджа — победитель Grand Chess Tour — 2024, Ян Непомнящий — на седьмом месте
Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа выиграл турнир по быстрым шахматам «Кубок Синкфилда — 2024» и занял первое место в общем зачёте серии Grand Chess Tour. Двукратный вице-чемпион мира россиянин Ян Непомнящий в итоговой классификации поделил седьмое место с узбекистанским шахматистом Нодирбеком Абдусатторовым.
Grand Chess Tour. Итоговое положение:
- Алиреза Фируджа (Франция) — 43,58 очка.
- Фабиано Каруана (США) — 36,75.
- Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 27,33.
- Уэсли Со (США) — 25,83.
- Рамешбаба Прагнанандха (Индия) — 22,25.
- Гукеш Доммараджу (Индия) — 19,25.
- Ян Непомнящий (Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 12.
- Аниш Гири (Нидерланды) — 12.
Алиреза Фируджа по итогам Grand Chess Tour заработал $ 323 750. Ян Непомнящий получил $ 61 833 призовых.
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