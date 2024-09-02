«Всё, чего я добился, благодаря Карелину». 5-кратный чемпион ОИ Лопес посетил Новосибирск

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес объяснил, почему решил посетить Новосибирск.

«Я давно хотел побывать на родине Александра Карелина, и для меня было важно не только выиграть пятое олимпийское золото, но и приехать в Сибирь, где родился и живёт лучший борец в истории. Мой тренер постоянно рассказывает про советскую школу борьбы, про дисциплину в СССР, ставил мне в пример Карелина, который ни разу не проиграл на чемпионате мира, выступая из года в год. Всё, чего я добился, — благодаря Карелину, он научил меня быть настоящим чемпионом. Александр Карелин родился там, где было мало ресурсов, и он добился выдающегося результата. По сей день он живёт в Новосибирске, благодаря ему весь мир узнал про его город. Моей задачей всегда было не добиться исторического достижения для себя, а сделать это для своей страны, для Кубы. Кстати, мы вылетели в Новосибирск в мой день рождения — это лучший подарок. Я в России далеко не впервые и обязательно приеду ещё», — приводит слова Нуньеса пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

41-летний Михаин Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Он рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов. На Играх в Париже борец обошёл по этому показателю фехтовальщика Рамона Фонста. Также Лопес является обладателем пяти золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2009, 2010, 2014).