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«У символа ОИ пять колец». Михаин Лопес оригинально объяснил, почему закончил карьеру

«У символа ОИ пять колец». Михаин Лопес оригинально объяснил, почему закончил карьеру
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Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес рассказал, почему решил закончить карьеру после Олимпиады — 2024 в Париже.

«Когда на Олимпиаде-2016 в Рио мне удалось выиграть свое третье золото, я решил: у символа Олимпийских игр пять колец — постараюсь выиграть пять золотых медалей. Если вы знаете, я также пять раз побеждал на чемпионатах мира и столько же на Панамериканских играх.

Давным-давно в классической борьбе не было ограничений в весовых категориях — возможно, если бы не нужно было укладываться в вес до 130 кг, я бы продолжал выступать. Но не подумайте, что это призыв к смене правил (смеётся). Мне нравится борьба, я люблю тренироваться, не люблю гонять вес, но я готов продолжать приносить пользу греко-римской борьбе, только не в качестве спортсмена», — приводит слова Нуньеса пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

41-летний Михаин Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Он рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов. На Играх в Париже борец обошёл по этому показателю фехтовальщика Рамона Фонста.

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