Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес назвал самого сложного российского соперника на ковре

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес высказался о сильнейших российских представителях в этом виде спорта.

«Самый сложный соперник? Хасан Бароев. Россияне всегда выделялись, со всеми было бороться тяжело. Билял Махов — очень крепкий борец, с ним было непросто, но я был в хорошей форме. Мы разговаривали с ним по телефону, ему звонил Абдулрашид Садулаев, которому отдельное спасибо за встречу.

Роман Власов, как и Карелин — воспитанники одного тренера, и у меня не было сомнений, что ему удастся повторить достижение Александра и выиграть три Олимпиады. Очень жаль, что так сложились обстоятельства. Убеждён, что, если бы российских борцов допустили до Олимпийских игр, Власов бы в Париже боролся за медаль. Он невероятно силён, и я уверен, что он сделает много полезного для борьбы в России», — приводит слова Нуньеса пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

41-летний Михаин Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).