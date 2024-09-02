«Чеховские медведи» обыграли «СКИФ» в первом матче Суперлиги

В воскресенье, 1 сентября, гандбольный клуб «Чеховские медведи» в первом домашнем матче

OLIMPBET Суперлиги сезона-2024/2025 обыграл краснодарский «СКИФ» со счётом 33:25 (16:16).

«Сегодня, можно сказать, было два гандбола – первый тайм и второй. В первой половине встречи моя команда вышла выиграть и подумала: забьём побольше и выиграем. Но защиты не было совершенно, и поэтому закончили мы этот отрезок вничью», — приводит слова главного тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова официальный сайт команды.

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут на выезде в Ставрополе уже через неделю. В воскресенье, 8 сентября, чеховцы встретятся с «Виктором». В Чехове команда сыграет 14 сентября против «СГАУ-Саратов».