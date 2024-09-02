Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чеховские медведи» обыграли «СКИФ» в первом матче Суперлиги

«Чеховские медведи» обыграли «СКИФ» в первом матче Суперлиги
Комментарии

В воскресенье, 1 сентября, гандбольный клуб «Чеховские медведи» в первом домашнем матче
OLIMPBET Суперлиги сезона-2024/2025 обыграл краснодарский «СКИФ» со счётом 33:25 (16:16).

«Сегодня, можно сказать, было два гандбола – первый тайм и второй. В первой половине встречи моя команда вышла выиграть и подумала: забьём побольше и выиграем. Но защиты не было совершенно, и поэтому закончили мы этот отрезок вничью», — приводит слова главного тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова официальный сайт команды.

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут на выезде в Ставрополе уже через неделю. В воскресенье, 8 сентября, чеховцы встретятся с «Виктором». В Чехове команда сыграет 14 сентября против «СГАУ-Саратов».

Материалы по теме
«Всё, чего я добился, благодаря Карелину». 5-кратный чемпион ОИ Лопес посетил Новосибирск
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android