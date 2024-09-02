Забег «За дружбу в спорте» пройдёт 4 сентября во Владивостоке

«Чемпионат» сообщает, что в начале сентября в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума во Владивостоке состоится Забег «За дружбу в спорте».

4 сентября || 6:00 || Приморский океанариум

Участники ВЭФ и жители Владивостока откроют день забегом по острову Русский. Перед стартом на площади у Приморского океанариума разминку для участников проведут звёздные спортсмены — амбассадоры и друзья движения «Здоровое Отечество»: двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Все они также выйдут на старт и пробегут 5 км.

Организаторы забега – спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев». Генеральный партнёр – IT-холдинг Fplus. Официальный партнёр – «Здоровое Отечество».

Адрес: Приморский океанариум, ул. Академика Касьянова, 25.