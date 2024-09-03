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«Думал, неужели я не смогу?» Призёр ОИ-2020 Найфонов — о первых шагах в борьбе

«Думал, неужели я не смогу?» Призёр ОИ-2020 Найфонов — о первых шагах в борьбе
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Россиянин Артур Найфонов, который завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, рассказал о своих первых шагах в спорте.

«Как только я зашёл на ковёр, не было такого: вау, как хорошо здесь. Мне было просто весело. Много детей было. Я когда зашёл, удивился. Как столько детей может находиться в одном зале? Помню, как нас собирал Тотраз Борисович (Арчегов, тренер Найфонова). Нас было чуть ли не под сотню. Он говорит: «Видите, сколько вас? Из вас, возможно, до вершины Олимпа доберутся два-три человека. Сейчас они здесь и слушают меня. Я в этом уверен. И кто это будет, зависит от вас». У меня мурашки от этих слов сейчас. Когда он это произнёс, я расстроился. Думал, неужели я не смогу стать чемпионом? Почему только два-три человека должны побеждать?» — сказал Найфонов в документальном фильме к 20-летию трагедии «Беслан. Три дня навсегда».

Артур Найфонов был заложником во время трагических событий в Беслане в 2004 году, его мама тогда погибла. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Тотраз Арчегов.

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