«Я просто там был, и всё». Найфонов — о чувстве жалости из-за трагедии в Беслане

Россиянин Артур Найфонов, который завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, рассказал о чувству жалости к нему из-за трагедии в Беслане.

«Мне ничего не мешает достигать своих целей. У меня есть возможности. Почему я должен говорить об этом (о том, что был среди заложников), чтобы вызвать жалость? Я здоровый человек. Я просто там был, и всё. Да, со мной там что-то случилось. Но это уже я один буду переживать.

Когда об этом вспоминают, я даю всегда понять собеседнику, что мне неприятно разговаривать об этом, неприятен этот диалог.

Я больше всего не люблю, когда человек проявляет жалость к другому. Они общаются и жалеют друг друга. Знаю многих, которые говорят на эту тему. У них наворачиваются слёзы. Они всё равно об этом говорят» — сказал Найфонов в документальном фильме к 20-летию трагедии «Беслан. Три дня навсегда».

Артур Найфонов был заложником во время трагических событий в Беслане в 2004 году, его мама тогда погибла. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Тотраз Арчегов.