Призёр ОИ-2020 Найфонов: всегда подписываю Беслан, чтобы он ассоциировался с победой

Россиянин Артур Найфонов, который завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, поделился желанием, чтобы Беслан ассоциировался не только с трагедией.

«Тяжеловато, когда где-то звучит Беслан. Человек уже ассоциируется с этой трагедией. Это рядом шагает. Я и на соревнованиях, когда выступаю, всегда подписываю Беслан, чтобы он у людей ассоциировался с моей победой. Процент будет небольшой, но он будет. Хочется, чтобы было больше радостных моментов у людей», — сказал Найфонов в документальном фильме к 20-летию трагедии «Беслан. Три дня навсегда».

Артур Найфонов был заложником во время трагических событий в Беслане в 2004 году, его мама тогда погибла. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Тотраз Арчегов.