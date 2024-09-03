Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Призёр ОИ-2020 Найфонов: всегда подписываю Беслан, чтобы он ассоциировался с победой

Призёр ОИ-2020 Найфонов: всегда подписываю Беслан, чтобы он ассоциировался с победой
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Артур Найфонов, который завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, поделился желанием, чтобы Беслан ассоциировался не только с трагедией.

«Тяжеловато, когда где-то звучит Беслан. Человек уже ассоциируется с этой трагедией. Это рядом шагает. Я и на соревнованиях, когда выступаю, всегда подписываю Беслан, чтобы он у людей ассоциировался с моей победой. Процент будет небольшой, но он будет. Хочется, чтобы было больше радостных моментов у людей», — сказал Найфонов в документальном фильме к 20-летию трагедии «Беслан. Три дня навсегда».

Артур Найфонов был заложником во время трагических событий в Беслане в 2004 году, его мама тогда погибла. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Тотраз Арчегов.

Материалы по теме
«Я просто там был, и всё». Найфонов — о чувстве жалости из-за трагедии в Беслане
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android