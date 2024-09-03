«Не помню в свой адрес с её стороны строгость». Найфонов — о потере матери в Беслане

Россиянин Артур Найфонов, который завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, рассказал о потере матери во время трагедии в Беслане.

«Когда в сам зал заходишь, всплывают воспоминания. Отчасти поэтому и хожу туда редко. На меня это так не влияет, как на многих, которые там были. Не стало моей мамы. Это единственное, что было для меня напоминанием.

Любому человеку мать нужна. Всем в жизни нужна. Она не поучаствовала, а полностью воспитала меня. Если можно выразиться, то успела воспитать меня правильно, как нужно. Человек был добрый, но настойчивый. Про доброту (свою) не скажу, но в настойчивости я что-то у неё перенял. Звала меня с балкона домой кушать. Заставляла подниматься на четвёртый этаж. Я не помню в свой адрес с её стороны строгость, но я всё понимал», — сказал Найфонов в документальном фильме к 20-летию трагедии «Беслан. Три дня навсегда».

Артур Найфонов был заложником во время трагических событий в Беслане в 2004 году, его мама тогда погибла. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Тотраз Арчегов.