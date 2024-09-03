Проект Третьяковской галереи «Паруса авангарда» примет участие в ежегодном параде ВЭФ

3 сентября Третьяковская галерея примет участие с проектом Арт-регата «Паруса авангарда» в ежегодном Параде парусов Восточного экономического форума. В Амурском заливе музей организует проход 10 яхт с изображениями произведений художников русского беспредметного искусства на парусах.

Проект реализуется при поддержке Ассоциации учебных парусников (России) и Фонда Росконгресс. Организаторы проекта – ивент-агентство «Аутерра» и яхт-клуб «Семь футов». Автор идеи: Алла Решетникова, кураторы проекта: Ирина Горлова, Мария Геллер.

Впервые ключевые произведения авангарда будут представлены в новом формате: зрители увидят проход яхт с нанесёнными на паруса изображениями фрагментов картин.

Проход Арт-регаты «Паруса авангарда» символизирует три волны абстрактного искусства в России. Парус – символ преобразующей силы, устремлённости к будущему и заветной мечте. В начале ХХ века искусство «неслось на всех парусах», переживая стремительные, радикальные перемены. В тот период художники обратились к беспредметному искусству.

Они оперировали базовыми составляющими живописи – цветом и формой. В своих экспериментах авторы демонстрировали удивительное богатство и разнообразие художественных систем. Эти творческие поиски стали первой волной авангарда. Арт-регату во Владивостоке откроют самые узнаваемые произведения 1910-х годов из собрания Третьяковской галереи: «Черный супрематический квадрат» Казимира Малевича, «Композиция VII» Василия Кандинского, «Живописная архитектоника» Любови Поповой, «Геометризация пространства» Михаила Матюшина.

Вторая волна ознаменовалась художественными экспериментами конца 1950-х–1960-х годов. На судах регаты этот период представлен работами Эдуарда Штейнберга, Юрия Злотникова, Фрациско Инфанте из коллекции Третьяковской галереи. Третья волна посвящена творческим поискам современных художников. В проходе парусников она будет представлена работами трёх авторов: произведением Аллы Решетниковой в стиле абстрактного экспрессионизма; живописью Андрея Волкова, построенной на сложных цветовых гармониях; «неосупрематической» композицией Александра Юликова. Все они подтверждают, что беспредметное искусство обладает бесконечным потенциалом к развитию и таит в себе множество возможностей для художественных экспериментов и открытий.

В рамках Арт-регаты «Паруса авангарда» запланирована просветительская программа: лекции, мастер-классы, перформанс.