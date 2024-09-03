Александр Власов планирует выступить на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Цюрихе

Российский велогонщик Александр Власов готовится выступить на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Цюрихе.

«Да, на чемпионате мира намерен выступить. Надеюсь, что «нога» после «Вуэльты» как раз будет хорошая. Но речь прямо сейчас только про групповую гонку», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Власов получил перелом лодыжки в начале июля на «Тур де Франс». Александр Власов отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), на которые был допущен. Александр объяснил это решение плотным графиком и тем, что профиль гонки на Играх не очень ему подходит.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдёт в Цюрихе с 21 по 29 сентября. Власову 28 лет, в 2021 году он занял четвёртое место в зачёте веломногодневки «Джиро д'Италия». Спортсмен является победителем чемпионатов России в групповой и индивидуальной гонках.