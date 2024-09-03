Легкоатлетка Томашова лишена серебра ОИ-2012 и дисквалифицирована на 10 лет за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что аннулировал результаты прославленной российской бегуньи Татьяны Томашовой в период с июня 2012-го по январь 2015 года из-за нарушения антидопинговых правил.

CAS в качестве наказания дисквалифицировал Томашову, начиная с сегодня, 3 сентября. К тому же все результаты российской спортсменки, показанные на соревнованиях в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года, были аннулированы.

В том числе Томашова лишилась серебра Олимпиады-2012 в Лондоне (Великобритания) на дистанции 1500 м. Татьяна получила данную награду после перераспределения медалей, в финальном забеге она стала четвёртой. Однако двух его призёров дисквалифицировали.

Отметим, что это не первая дисквалификация Томашовой. В 2008 году её отстраняли за подозрения в подмене допинг-проб.

Томашова имеет в своём активе серебряную медаль с Олимпиады-2004 в беге на дистанции 1500 м. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2003 и 2005 года) в данной дисциплине.