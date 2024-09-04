Дегтярёв возмутился критикой в адрес тех, кто выступил в Париже в нейтральном статусе

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал выступление российских спортсменов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Он выразил недовольство критикой в адрес тех, кому такая возможность предоставилась.

«Наши паралимпийцы выступают под нейтральным флагом, к сожалению. Но это всё временно: и флаг, и гимн наши вернутся. Мы над этим работаем.

Почему ополчились на наших атлетов, которые поехали в нейтральном статусе? От флага и гимна они не отказывались», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Напомним, летняя Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях выступили 15 россиян в нейтральном статусе. Паралимпиада проходит в эти дни, и участие в ней принимают 88 спортсменов.