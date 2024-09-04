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Фехтовальщица Яна Егорян: получить нейтральный статус для меня невозможно

Фехтовальщица Яна Егорян: получить нейтральный статус для меня невозможно
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка Яна Егорян сообщила, что не сможет получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

«Пока отпуск, занимаюсь своими делами. На данный момент на 100% не могу сказать, в каком формате пройдёт следующий сезон. Многие будут получать нейтральные статусы и ездить на международные соревнования. Я, к сожалению, этой истории лишена по ряду разных причин, получить нейтральный статус для меня невозможно. Тем не менее уходить не собираюсь. Через две недели лечу в Кисловодск на первый тренировочный сбор, поэтому буду держать себя в форме, ездить на те соревнования, где нас ждут. Как говорится, что имеем, на то и ставим», — приводит слова Егорян «Матч ТВ».

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