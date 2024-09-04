Фехтовальщица Яна Егорян: получить нейтральный статус для меня невозможно

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка Яна Егорян сообщила, что не сможет получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

«Пока отпуск, занимаюсь своими делами. На данный момент на 100% не могу сказать, в каком формате пройдёт следующий сезон. Многие будут получать нейтральные статусы и ездить на международные соревнования. Я, к сожалению, этой истории лишена по ряду разных причин, получить нейтральный статус для меня невозможно. Тем не менее уходить не собираюсь. Через две недели лечу в Кисловодск на первый тренировочный сбор, поэтому буду держать себя в форме, ездить на те соревнования, где нас ждут. Как говорится, что имеем, на то и ставим», — приводит слова Егорян «Матч ТВ».