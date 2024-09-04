Отец Ребекки Чептеги рассказал, что у бегуньи и бойфренда были споры по поводу имущества

Отец бегуньи из Уганды на длинные дистанции Ребекки Чептеги Джозеф рассказал об отношениях дочери с мужчиной, который её поджёг. Ранее стало известно, что бойфренд спортсменки купил канистру бензина, вылил её на Чептеги и поджёг во время ссоры.

«Я пошёл в церковь, как обычно. Обычно мы выключаем телефоны, но около четырёх часов вечера я получил информацию, что мою дочь обжёг её знакомый. Они были просто друзьями.

Когда моя дочь приехала тренироваться в Кению, они были вместе. Он не муж. Через некоторое время возникли споры по поводу имущества, у нас даже есть дело в Управлении уголовных расследований. Она представляла Уганду в марафоне на Олимпиаде и только что вернулась оттуда. В Кению она приехала из-за дела, возбуждённого в полиции, но теперь случилась эта досадная вещь», — приводит слова Чептеги Nation Africa.