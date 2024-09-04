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Женский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по гандболу

Женский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по гандболу
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Женский гандбольный клуб ЦСКА стал обладателем Суперкубка России после победы в матче с командой «Ростов-Дон». Встреча прошла вчера, 3 сентября, и завершилась со счётом 32:30. Московская команда завоевала этот трофей третий раз подряд.

Гандбол. Женщины. Суперкубок России.
Результаты:

ЦСКА (Москва) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 32:30 (17:13).

Ранее стало известно о планах Федерации гандбола России (ФГР) создать профессиональную гандбольную лигу по примеру РПЛ и КХЛ. В августе появились новости о том, что председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) и генеральный продюсер центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарёв заявил о том, что планирует снять фильм о победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

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