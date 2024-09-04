Мутко — о переносе Игр дружбы: надо профессиональнее выбирать даты, и всё

Бывший министр спорта России и экс руководитель РФС Виталий Мутко прокомментировал перенос Игр дружбы, которые планировалось провести в сентябре 2024 года.

«Мы делаем правильно, что организовываем различные соревнования. Наша страна умеет проводить турниры на высшем уровне. Что касается переноса Игр дружбы, то Владимир Владимирович Путин высказал своё мнение по этому поводу. Надо профессиональнее выбирать даты, и всё. Всё-таки большие спортсмены участвуют в Олимпийских играх, подводят себя в пиковую форму к определённой дате, а дальше у них идёт спад», — приводит слова Мутко «РИА Новости Спорт».

Ранее генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрий Путилин допустил перенос соревнований на 2026 год.