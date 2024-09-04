Кэти Ледеки поделилась тем, что сделало её великой

27-летняя американская спортсменка девятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки поделилась мнением относительно стиля, в котором она плавает. А также секретом собственного успеха.

«Когда я только появилась на арене, то плавала в немного иной манере, чем многие другие пловчихи на длинные дистанции в тот момент. Думаю, именно это и сделало меня такой великой. Надеюсь, в будущем, а может быть, даже сегодня, люди будут говорить: «О, она плавает как Кэти Ледеки» или «У неё стиль плавания, как у Кэти», — приводит слова спортсменки CBS News.

Кэти Ледеки на Олимпиаде-2024 завоевала четыре медали. Две золотые завоёваны в плавании вольным стилем на 800 м и на 1500 м. Также в её активе одна серебряная и одна бронзовая медали.