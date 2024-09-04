Кэти Ледеки рассказала, будет ли она выступать на домашней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Девятикратная олимпийская чемпионка пловчиха Кэти Ледеки рассказала, будет ли она выступать на домашней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Я бы с удовольствием поплавала в Лос-Анджелесе. Думаю, что Олимпиада в Соединенных Штатах — уникальная возможность для этого. Не каждый спортсмен может выступить на Играх у себя на родине», — приводит слова спортсменки CBS News.

Кэти Ледеки на Олимпиаде-2024 завоевала четыре медали. Две золотые завоёваны в плавании вольным стилем на 800 м и на 1500 м. Также в её активе одна серебряная и бронзовая медали. На Играх в Париже американская пловчиха догнала советскую гимнастку Ларису Латынину по числу золотых олимпийских наград.

Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года.