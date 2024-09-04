Сидни Маклафлин не будет допущена к участию в финалах Бриллиантовой лиги

Двукратная чемпионка Токио-2020, трёхкратная чемпионка мира американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон не будет допущена к участию в финалах Бриллиантовой лиги на 200 и 400 м с барьерами. Об этом написал принтер из Тринидада и Тобаго, четырёхкратный призёр Олимпийских игр на дистанциях 100 и 200 метров Ато Болдон в социальных сетях.

«Несмотря на многочисленные сообщения об обратном, по моей информации, Сидни Маклафлин-Левроне не будет выступать в Брюсселе. Заявка на участие в соревнованиях не была принята, поскольку в этом году она не участвовала ни в одном из этапов Бриллиантовой лиги. «Пропуски» на соревнования распространяются только на тех, кто участвовал», — написал Болдон в социальных сетях.

«Речь идёт не о том, допускать или не допускать конкретного спортсмена к соревнованиям. Речь идёт о правилах и критериях, которые должны быть выполнены всеми, чтобы получить право участвовать в финале. Маклафлин-Леврон не соответствует этим критериям, ни набрав достаточное количество очков, ни получив уайлд-кард… Финальный этап Бриллиантовой лиги — это не пригласительная встреча, и любой спортсмен, предложенный для получения Global Wild Card, должен был принять участие хотя бы в одном из наших мероприятий в этом сезоне», — приводит слова генерального директора Бриллиантовой лиги Петра Штястны letsrun.

Ранее сообщалось, что Сидни Маклафлин-Леврон примет участие в финале Бриллиантовой лиги. Но согласно правилам Бриллиантовой лиги, спортсменка не имеет права участвовать в финале, поскольку не участвовала в регулярных соревнованиях лиги в этом году.