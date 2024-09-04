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Пловчиха Валерия Шабалина выиграла вторую золотую медаль Паралимпиады-2024

Пловчиха Валерия Шабалина выиграла вторую золотую медаль Паралимпиады-2024
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Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексом. Она выступает в классе S14, в который входят люди с нарушением интеллекта.

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Валерия преодолела дистанцию за 2.22,40. Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой, а также завоевала третью медаль на Играх в Париже после золота на 200 м вольным стилем и бронзы на 100 м баттерфляем. В Токио-2020 российская спортсменка также победила на данной дистанции.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.

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