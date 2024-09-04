Австралиец Гровс выиграл 17-й этап «Вуэльты». Россиянин Власов — 120-й

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Австралийский велогонщик Кэйден Гровс выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2024. Вторым стал чех Павел Биттнер, а тройку лидеров замкнул Вито Брает из Бельгии. Российский велогонщик Александр Власов финишировал на 120-м месте.

Общий зачёт (после 17-го этапа)

1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale)

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)

3. Энрик Мас (Испания, Movistar)

4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost)

5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step)

6. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)

7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)

8. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)

9. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

10. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates)

11. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates)

12. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike)

17. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Напомним, «Вуэльта Испании» проходит с 17 августа по 8 сентября.