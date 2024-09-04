Тренер «Енисея-СТМ»: прогнозы перед финалом не самое благородное дело

Александр Первухин, главный тренер «Енисея-СТМ» и сборной России по регби, поделился с «Чемпионатом» своими ожиданиями от предстоящего финала PARI Кубка России по регби и рассказал, почему в полуфинале болел за «Красный Яр».

— Это наш большой регбийный праздник, в котором очень важно всегда быть в роли участника, а не зрителя. Я в прошлом году, после поражения от «Динамо» в 1/4 финала Кубка так и сказал игрокам: «Вы сами лишили себя удовольствия сыграть в Москве на такой шикарной арене, особенно, учитывая отсутствие международных матчей». Мы вернулись в финал, снова будем бороться за трофей, тренируемся, готовимся.

— У вас сейчас лазарет практически пуст, если не ошибаюсь, травмированы из основных игроков только Чурашов и дю Пре.

— В этой жизни, к сожалению, так не бывает. Выздоравливают одни, вылетают другие. В целом, всё нормально, мы уже привыкли. Я даже не помню, когда мы в последний раз играли в оптимальном составе.

— «Красный Яр» в нынешнем сезоне показывает, на мой взгляд, свою лучшую игру с 2019 года. Команда имеет глубина состав, хороших легионеров и выглядит мощно. Согласны с этим?

— Я не помню уже матчи, в которых мы выигрывали 40-50 очков, но прекрасно знаю, что все наши игры против «Красного Яра» непредсказуемые. Сегодня по составу «Яр» — одна из самых укомплектованных и сбалансированных команд. Но для нас, честно, говоря, не важно, в каком составе соперник – в этих матчах всегда одни и те же проблемы, одно и то же напряжение, где бы мы не играли и в каком бы состоянии обе команды не находились. Это уже вам, со стороны, проще анализировать шансы перед тем или иным матчем, а для нас всегда матч против «Яра» — особенный.

— Ни вы, ни игроки не скрывали, что хотите видеть в финале своим соперником «Красный Яр». Вы были на втором полуфинале на трибуне рядом с президентом «Яра» Сергеем Чупровым и поддерживали его команду. Почему?

— С 2020 года нас заело (улыбается). То мы играли дважды против «ВВА-Подмосковье», то «Красный Яр» пробивался в финал, но встречался со «Стрелой-Ак Барс». Поэтому тут есть определенный красноярский патриотизм. Я не думаю, что нам будет легче в финале с «Красным Яром», чем со «Стрелой-Ак Барс». Мы не сговаривались, не обговаривали, но эта тема у нас была, я слышал мнение игроков и могу сказать, что мы хотели повторить красноярский финал в Кубке России, более того, мы вполне можем встретиться и в решающем матче за золотые медали чемпионата России.

— «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» восемь раз встречались в финалах Кубка России, и ваша команда одержала только одну победу – в 2020 году. Это закономерность или стечение обстоятельств?

— Отвечая на ваш вопрос, могу ещё раз повторить, что исход наших матчей против «Яра» крайне сложно спрогнозировать. Напомню вам обстоятельства, которые предшествовали финалу Кубка России как раз в 2020 году. «Енисей-СТМ» в полном составе, включая тренерский и административный штаб, переболел коронавирусом и со спортивной точки зрения был просто не готов к тому финалу, но ребята собрались и победили «Яр» 19:11. В финалах же чемпионата России чаще побеждали мы, поэтому здесь сложно увидеть какую-то закономерность. Прогнозы перед предстоящим матчем не самое благородное и благодарное дело. Давайте дождёмся и будем играть.

Напомним, финал между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром» пройдёт 7 сентября в Москве на «ВТБ Арене», начало в 13:00.