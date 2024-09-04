Шестовик Дюплантис выиграл в товарищеском забеге на 100 м с барьеристом Вархольмом

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис выиграл на дистанции 100 м в товарищеском забеге с чемпионом Игр в Токио на дистанции 400 м с барьерами норвежецем Карстеном Вархольмом. Результат Дюплантиса — 10.37, а время Вархольма — 10.47.

«Я чувствую себя прекрасно. Теперь все знают, мной нельзя играть (смеётся)» — сказал Дюплантис.

«Я поздравляю Армана, он превзошёл меня. Он был очень быстр» — добавил Вархольм.

В качестве «наказания» Вархольму придётся выступить в цветах шведской сборной на соревнованиях Бриллиантовой лиги в четверг.

Дюплантис и Вархольм договорились посоревноваться друг с другом на пресс-конференции в 2023 году.

Дюплантису 24 года. Он также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства. 28-летний Вархольм — серебряный призёр Олимпийских игр в Париже 2024 года и трёхкратный чемпион мира.