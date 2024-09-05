Министр спорта Дегтярёв: уверен, что Россия вернётся в олимпийскую семью

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался об участии России в Олимпийских играх — 2024 в Париже и сложности в отношениях с международными спортивными федерациями.

«Мы члены олимпийской семьи и приверженцы всех принципов олимпийской хартии. Мы ниоткуда не уходили. То, что сегодня есть сложности, это полностью вина некоторых чиновников международного спорта. К сожалению, они находятся под влиянием и общественного мнения на Западе, и политиков, но я уверен, что мы это преодолеем и вернёмся домой — в олимпийскую семью», — сказал Дегтярёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в этом году Россия не была допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Ранее Михаил Дегтярёв поддержал участие россиян в Паралимпийских играх — 2024 в Париже, а также заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не собирается разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

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