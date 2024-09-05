Глава ФСБР Мамиашвили назвал МОК «кучкой озлобленных людей»

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об ограничениях российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Кто мог представить, что кучка озлобленных людей примет решение по такому жёсткому ограничению молодых людей коммуницироваться? Ярко просматривается эта монополия просто на людские отношения через одну из самых привлекательных площадок — олимпийскую», — сказал Мамиашвили в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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