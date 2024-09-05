Мария Киселёва: выход на международную арену будет. На какой площадке — другой вопрос

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва высказалась о будущем полноценном возвращении России в международные спортивные соревнования.

«Выход [на международную арену] рано или поздно будет, и будут тогда соревноваться действительно сильнейшие с сильнейшими. На какой площадке – это уже другой вопрос. Но главное, что за всеми выступлениями наших сборных любых возрастов следят все», — сказала Киселёва в эфире телеканала «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет установил большое количество политических ограничений на участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 и Паралимпиаде-2024 в Париже. Участники соревнований от России были полностью отстранены во всех командных видах спорта, в индивидуальных — допущены выборочно. При этом выступать они могли только без государственного флага, гимна и национальной символики.