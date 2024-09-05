Российский борец Заур Беслекоев завоевал золото ЧМ U20 в Испании

Российский борец греко-римского стиля Заур Беслекоев стал обладателем золотой медали чемпионата мира U20. Турнир в эти дни проходит в испанской Понтеведре. В финале весовой категории до 72 кг россиянин одолел соперника из Армении Ашота Хачатряна.

В активе сборной классиков также золото Эрзу Закриева (до 63 кг), серебро Магомеда Ярбилова (до 77 кг). Бронзовые награды турнира завоевали Грайр Оганесян (до 67 кг), Папик Джавадян (до 60 кг), Алибек Амиров (до 55 кг) и Анатолий Аверин (до 97 кг).

Ранее кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес высказался о сильнейших российских представителях в этом виде спорта. Он перечислил имена Александра Карелина, Хасана Бароева, Романа Власова и Биляла Махова.