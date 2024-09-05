Умар Кремлёв: Баха скоро не будет. Надо выстраивать отношения с новым президентом

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что надо выстраивать отношения с новым руководством Международного олимпийского комитета (МОК) в свете ухода с поста текущего главы организации Томаса Баха.

«С олимпийским движением надо выстраивать сотрудничество. Баха скоро не будет, и с новым президентом надо выстраивать отношения», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

Напомним, Томас Бах занимает пост президента МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырёхлетний срок, который по регламенту Олимпийской хартии должен стать для него последним. Томас Бах попросил исполнительный комитет организации назначить выборы на 26 марта 2025 года. Новый президент вступит в должность 24 июня.