Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Умар Кремлёв: Баха скоро не будет. Надо выстраивать отношения с новым президентом

Умар Кремлёв: Баха скоро не будет. Надо выстраивать отношения с новым президентом
Умар Кремлёв
Комментарии

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что надо выстраивать отношения с новым руководством Международного олимпийского комитета (МОК) в свете ухода с поста текущего главы организации Томаса Баха.

«С олимпийским движением надо выстраивать сотрудничество. Баха скоро не будет, и с новым президентом надо выстраивать отношения», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

Напомним, Томас Бах занимает пост президента МОК с 2013 года. В 2021 году он был переизбран на четырёхлетний срок, который по регламенту Олимпийской хартии должен стать для него последним. Томас Бах попросил исполнительный комитет организации назначить выборы на 26 марта 2025 года. Новый президент вступит в должность 24 июня.

Материалы по теме
Легкоатлетка Ребекка Чептеги скончалась после ожогов и ссоры с бойфрендом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android