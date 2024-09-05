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Легкоатлетка Ребекка Чептеги скончалась после ожогов и ссоры с бойфрендом

Легкоатлетка Ребекка Чептеги скончалась после ожогов и ссоры с бойфрендом
Ребекка Чептеги
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Бегунья из Уганды Ребекка Чептеги скончалась после обширных ожогов тела, которые получила во время ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает BBC. Бойфренд облил спортсменку из канистры с бензином и поджёг. Несколько дней Ребекка находилась в критическом состоянии. Ей было 33 года.

Ранее отец угандийской бегуньи на длинные дистанции Ребекки Чептеги Джозеф рассказал об отношениях дочери с мужчиной, который её поджёг. Он отметил, что у них были споры относительно имущества.

Ребекка Чептеги выступила на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) на марафонской дистанции, где заняла 44-е место. В 2023 году спортсменка стала серебряным призёром марафона во Флоренции (Италия) и заняла 14-е место на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).

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