Дегтярёв: мы не препятствуем работе российских тренеров за рубежом

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал практику работы российских тренеров за рубежом.

«Анастасия (Близнюк) популярна и в России, она наша, мы очень её любим и уважаем. Оценить популярность её в Китае не могу, вам виднее. Но вот такое сотрудничество считаю очень перспективным. Наши тренеры часто выезжают за рубеж, тренируют, и мы этому не препятствуем. Потому что мы за честную конкуренцию. Если наши соперники будут сильнее, мировой спорт от этого только выиграет.

Россия обладает спортивным суверенитетом. В мире немного стран, которые его имеют. Составляющие суверенитета — это школа, тренеры, инфраструктура, медиа, само спортивное сообщество спортсменов, достигающих результатов, у России все слагающие есть. Наша школа известна, мы готовы делиться опытом, сами готовы приглашать тренеров из-за рубежа, такие случаи есть. Поэтому будем сотрудничать с Китайской Народной Республикой, нашими друзьями. Как говорил наш президент, наши отношения с Китаем сегодня находятся на историческом пике, такими и будут оставаться. Мы этому рады», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Ранее министр высказался о сменивших спортивное гражданство россиянах.