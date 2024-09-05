Дегтярёв считает высокую конкурентоспособность россиян главной причиной отстранения

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв объяснил, почему многие европейские федерации не хотят видеть россиян на международных соревнованиях. Он считает, что главной причиной является высокая конкурентоспособность российских атлетов.

«Наша страна находится под баном Международного олимпийского комитета. Это незаслуженно. Наши спортсмены страдают. Конечно, такая атака связана с тем, что наши спортсмены являются конкурентами в первую очередь для атлетов ряда западных стран, таким образом, организуется недобросовестная конкуренция.

Всё равно мы слышим слова поддержки практически из всех стран мира, потому что все хотят видеть красивый спорт, чтобы была честная конкуренция, чтобы побеждал сильнейший, в этом смысл спорта и олимпийских ценностей, которые Россия разделяет», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, в этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.