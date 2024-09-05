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Виталий Мутко — о Себастьяне Коу: он нарушает главный принцип World Athletics — развитие

Виталий Мутко — о Себастьяне Коу: он нарушает главный принцип World Athletics — развитие
Виталий Мутко
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Бывший министр спорта России Виталий Мутко заявил о том, что отстранение российских легкоатлетов влечёт за собой нарушение главного принципа World Athletics — развития мировой лёгкой атлетики.

«Философия мирового спорта и олимпийского движения, международных спортивных федераций, самое главное — это развитие своего спорта. Я сколько раз общался с президентом World Athletics Себастьяном Коу. Говорю ему: «Сэб, я не понимаю. У тебя в уставе прописано: развитие мировой лёгкой атлетики. Развитие. А ты берёшь такую страну, где миллионы вовлечены в развитие, и её закрываешь. Ты тогда нарушаешь главный принцип — развитие. В чём смысл?» Ответа на это нет. Что-то чему-то не соответствует, наша философия не соответствует, какие-то принципы», — приводит слова Мутко ТАСС.

Российские легкоатлеты отстранены от соревнований под эгидой World Athletics с 2017 года.

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