Дегтярёв предложил с 2025 года проводить Российско-корейские летние молодёжные игры

Министр спорта России Михаил Дегтярёв во время Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, предложил с 2025 года проводить Российско-корейские летние молодёжные игры с периодичностью раз в два года.

«Мы готовим протокол спортивных обменов на 2025 год. Он будет включать в себя 16 видов спорта. Планируем подписать документ в ноябре в Пхеньяне.

Весной и летом корейские атлеты принимали участие в тренировках под руководством российских специалистов по боксу, спортивной борьбе, синхронному плаванию, художественной гимнастике и фигурному катанию.

Планируем совместные тренировки по хоккею в России, а также по баскетболу и волейболу в КНДР», — написал Дегтярёв на личной странице в Telegram.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не собирается разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК), а также поддержал участие россиян в Паралимпийских играх — 2024 в Париже.