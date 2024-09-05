Президент союза конькобежцев РФ: уверен, наши спортсмены поедут на ОИ-2026 в Италии

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев выразил уверенность, что российские спортсмены поедут на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

«У меня есть предчувствие моё личное, что всё будет хорошо. Я больше чем уверен, что наши спортсмены на Олимпиаду в Италии поедут. Не только конькобежцы, а вообще российские спортсмены. Разговоры в кулуарах и Международного олимпийского комитета, и Международного союза конькобежцев говорят о том, что надежда у нас появилась», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Напомним, в этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в Париже в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали всего 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. По итогу Игр российские атлеты выиграли одну медаль — серебро в женском парном разряде тенниса.