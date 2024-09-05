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Глава ОКР заявил, что в России ищут новые методы борьбы с допингом

Глава ОКР заявил, что в России ищут новые методы борьбы с допингом
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил на пленарном заседании международного антидопингового форума «Чистый спорт без границ», где заявил, что ОКР осознаёт проблему допинга и ищет новые методы борьбы с ним в спорте.

«Мы ищем новые методы борьбы с недругом спорта — допингом. Сегодня, когда ОКР реализует целую программу „Олимпийский резерв — детям будущее“, целый блок посвящён тестированию юных спортсменов. Тех, кто будет составлять резерв на ближайшие юношеские Олимпийские игры», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Глава ОКР также уточнил, что проблемы с допингом активно встречаются и в других странах, однако их предпочитают замалчивать и делать акцент на ситуации в России.

«Современное информационное сопровождение создано для того, чтобы не замечать в своём глазу брёвна, а в другом видеть соринку. Мы не собираемся с этим мириться», — добавил Поздняков.

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