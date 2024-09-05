Поздняков: ОКР зарезервировал средства для спортсменов в случае их допуска к ОИ-2026

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР зарезервировал средства для российских спортсменов в случае их допуска к Олимпийским играм — 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля.

«Олимпийский комитет традиционно зарезервировал средства для дополнительной поддержки команды в случае, если вопрос допуска на Олимпиаду будет решён. Уже 2,5 года все живут, так сказать, в одинаковых условиях. Все понимают, что не всё, к сожалению, зависит от российской стороны», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде-2024 выступали 15 россиян. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Игр в Париже. 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.