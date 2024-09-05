Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стали известны подробности ссоры между погибшей бегуньей Чептеги и её экс-бойфрендом

Стали известны подробности ссоры между погибшей бегуньей Чептеги и её экс-бойфрендом
Ребекка Чептеги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший возлюбленный бегуньи Ребекки Чептеги ударил её дочь во время того, как мужчина облил её мать бензином из канистры. Подробности конфликта, который привёл к ожогам 80% тела и последующей смерти спортсменки, приводит Daily Mail со ссылкой на The Standard.

«Он ударил меня, когда я пыталась помочь своей матери. Я немедленно позвала на помощь соседку, которая пыталась потушить пламя водой, но это было невозможно», — приводит слова девочки Daily Mail.

Также сообщается, что за несколько часов до происшествия Чептеги и её экс-бойфренд были в Управлении уголовных расследований (DCI) из-за споров о земле.

Ребекка Чептеги выступила на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) на марафонской дистанции, где заняла 44-е место. В 2023 году спортсменка стала серебряным призёром марафона во Флоренции (Италия) и заняла 14-е место на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). Ей было 33 года.

Материалы по теме
Легкоатлетка Ребекка Чептеги скончалась после ожогов и ссоры с экс бойфрендом
Материалы по теме
«Она в коме». Участницу Олимпиады пытался сжёчь бывший возлюбленный
OMG
«Она в коме». Участницу Олимпиады пытался сжёчь бывший возлюбленный
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android