Гроссмейстеры России и ещё 10 стран поучаствовали в третьем турнире Кубка ВЭФ по шахматам

Гроссмейстеры России, ОАЭ, Ирана, Беларуси, Монголии, Вьетнама, Китая, Индии, Бразилии, Казахстана и Киргизии стали участниками третьего международного турнира «Кубок ВЭФ по шахматам».

Защищать прошлогодний титул во Владивосток приедет Владислав Артемьев, который на прошлой неделе во второй раз подряд стал чемпионом России. Также в турнире примет участие победитель Кубка ВЭФ — 2022 Павел Понкратов. Среди зарубежных шахматистов стоит выделить китайского гроссмейстера Ма Куина, одного из сильнейших гроссмейстеров Индии Пураника Абхиманью и семикратного чемпиона Бразилии Джованни Вескови. Им будут в том числе противостоять представители каждого региона Дальневосточного федерального округа. Всего в Кубке ВЭФ сыграют 32 спортсмена. Они будут бороться за призовой фонд в 3 млн рублей.

В открытии турнира приняла участие заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

«Идея организации шахматного турнира «на полях» крупнейшего экономического форума максимально точно подчёркивает значимость интеллектуальных видов спорта для развития экономики и человеческого капитала», – сказала Эльвира Нургалиева.

Турнир посетит генеральный секретарь Азиатской шахматной федерации Хишам Аль-Тахер. Для него этот визит в Россию станет первым после подписания меморандума о сотрудничестве с Федерацией шахмат России в мае 2023 года.

«Визит господина Аль-Тахера станет результатом нашей совместной эффективной работы с организаторами Кубка ВЭФ. Восточный экономический форум является объектом не только делового интереса, но и спортивного, дипломатического и культурного. Площадка позволяет развивать разноплановые проекты и служит неоспоримым брендом для привлечения фигур самого высокого масштаба», – заявил директор Восточного экономического форума, первый заместитель генерального директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов.

Также Хишам Аль-Тахер примет участие в сессии «Интеллектуальное поколение: эффективные практики развития человеческого капитала», которая пройдёт 5 сентября в павильоне Министерства спорта России на набережной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Начало – в 12:00.

Кубок ВЭФ пройдёт на четырёх площадках: в центральной библиотеке ДВФУ, кафе для участников ВЭФ на восьмом этаже корпуса А, в Пушкинском театре ДВФУ и интеллектуальном павильоне на площадке «Семь Сопок» набережной Владивостока. Посетить турнир смогут все участники форума. Жители Владивостока смогут принять участие в любительском турнире и мастер-классах с профессиональными шахматистами.

Организатором турнира выступили ДВФУ и «ДВ-Интеллект».

Программа Спортивных игр ВЭФ подготовлена спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ: t.me/Sport_Roscongress.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.