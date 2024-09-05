Министерство спорта России открыло два павильона в рамках ВЭФ на «Улице Дальнего Востока»

Министерство спорта России представило две площадки на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума. В открытии павильонов приняли участие заместитель министра спорта Российской Федерации Александр Никитин и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

В рамках открытия состоялся парад участников III открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО – 2024». За победу в соревнованиях борются команды всех регионов Дальневосточного федерального округа.

«Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, спорт для нас – безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития. Мы стоим на пороге больших изменений в отрасли. Для поиска новых эффективных решений мы пригласили к диалогу титулованных спортсменов и тренеров, успешных спортивных менеджеров, руководителей общероссийских спортивных федераций, политиков и журналистов. Панельную дискуссию на ВЭФ возглавит министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв», – отметил статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации Александр Никитин.

«Спорт придаёт участникам крупнейших форумов энергию для эффективной работы. Основной девиз Восточного экономического форума – «Объединим усилия, создавая возможности». Но это также девиз нашей совместной работы с минспорта России. Уверен, что команда министра спорта России Михаила Дегтярёва, выполняя поручения президента России Владимира Путина, ведёт наш спорт к новым победам», – заявил Александр Стуглев.

В павильоне «Спорт – норма жизни» общероссийские спортивные федерации и регионы расскажут о своих крупных проектах. Павильон станет площадкой для обсуждения перспектив профессионального и массового спорта, международного сотрудничества, новых форматов спортивных мероприятий и других вопросов.

На «Арене ГТО» команды дальневосточных регионов будут соревноваться в 10 базовых дисциплинах ГТО. Игры ГТО пройдут в рамках Спортивных игр ВЭФ. В прошлом году первое место на турнире заняла Сахалинская область.

Программа Спортивных игр ВЭФ подготовлена спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» во взаимодействии с минспорта России, федерациями и регионами. Она объединит более 20 мероприятий по 10 видам спорта. Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте Форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ: t.me/Sport_Roscongress.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.