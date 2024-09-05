«Здесь намного тише, чем я ожидала». Симона Байлз посетила матч Медведева на US Open
Поделиться
Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз посетила Открытый чемпионат США – 2024.
Байлз следила за отдельными матчами четвертьфинала соревнований у женщин и мужчин:
Джессика Пегула (США, 6) – Ига Свёнтек (Польша,1) – 6:2, 6:4;
Янник Синнер (Италия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 5) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|6
|6
|
|6
|1
|4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:15 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Боже мой, до сих пор здесь было потрясающе. Здесь намного тише, чем я ожидала, но атмосфера прекрасная», — сказала Байлз в эфире ESPN.
На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) 27-летняя Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2024
-
19:32
-
18:39
-
17:00
-
16:30
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:51
-
15:44
-
13:41
-
12:21
-
10:59
-
10:41
-
10:22
-
09:51
-
09:15
-
03:53
-
02:48
- 4 сентября 2024
-
23:21
-
22:31
-
20:07
-
19:03
-
18:56
-
18:10
-
16:21
-
16:13
-
13:00
-
12:46
-
12:18
-
11:36
-
10:07
-
10:01
-
08:03
- 3 сентября 2024
-
19:22
-
18:39