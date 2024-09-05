«Здесь намного тише, чем я ожидала». Симона Байлз посетила матч Медведева на US Open

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз посетила Открытый чемпионат США – 2024.

Байлз следила за отдельными матчами четвертьфинала соревнований у женщин и мужчин:

Джессика Пегула (США, 6) – Ига Свёнтек (Польша,1) – 6:2, 6:4;

Янник Синнер (Италия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 5) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

«Боже мой, до сих пор здесь было потрясающе. Здесь намного тише, чем я ожидала, но атмосфера прекрасная», — сказала Байлз в эфире ESPN.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) 27-летняя Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений.