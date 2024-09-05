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«Здесь намного тише, чем я ожидала». Симона Байлз посетила матч Медведева на US Open

«Здесь намного тише, чем я ожидала». Симона Байлз посетила матч Медведева на US Open
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Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз посетила Открытый чемпионат США – 2024.

Байлз следила за отдельными матчами четвертьфинала соревнований у женщин и мужчин:

Джессика Пегула (США, 6) – Ига Свёнтек (Польша,1) – 6:2, 6:4;
Янник Синнер (Италия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 5) – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		1 6 6
2 		6 1 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Боже мой, до сих пор здесь было потрясающе. Здесь намного тише, чем я ожидала, но атмосфера прекрасная», — сказала Байлз в эфире ESPN.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) 27-летняя Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений.

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