Глава МОК Бах отреагировал на гибель участницы Олимпиады-2024 после нападения бойфренда

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал шокирующую новость о смерти участницы Олимпиады-2024 в Париже (Франция) угандийской бегуньи Ребекки Чептеги.

Спортсменка скончалась в больнице после обширных ожогов тела, которые получила во время ссоры с бывшим возлюбленным. Тот якобы облил спортсменку из канистры с бензином и поджёг.

«Мы потрясены и глубоко опечалены известием о смерти Ребекки Чептеги после ужасного нападения. Участие Ребекки в женском марафоне в Париже было источником вдохновения, гордости и радости. Наши сердца и мысли обращены к её семье, её детям, друзьям и олимпийскому сообществу в Уганде», — приводит слова Баха «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МОК.

Чептеги выступила на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) на марафонской дистанции, где заняла 44-е место. В 2023 году спортсменка стала серебряным призёром марафона во Флоренции (Италия) и заняла 14-е место на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).